Oranje klopt Bosnië en hoopt op misstap Italië • Babel test positief op corona

Het is even opletten nu voor Oranje. Bosnië heeft even het heft in handen en dat resulteert onder meer in twee pittige overtredingen van Davy Klaassen. Die krijgt een gele kaart en moet toezien dat Miralem Pjanic van de rand van het strafschopgebied mag aanleggen. De bal smoort gelukkig in de muur.

Nederland - Bosnië en Herzegovina: 3-1