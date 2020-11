Jong Oranje wint ook zijn negende EK-kwalificatieduel vol overtuiging

Zonder enige moeite heeft Jong Oranje ook zijn negende EK-kwalificatieduel gewonnen. In Almere was het enkel de vraag hoe hoog de score zou oplopen tegen de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland. Het werd 5-0.

Bondscoach Erwin van de Looi zag zijn team een enorm veldoverwicht hebben, maar pas na een halfuur werd met wat geluk een gat geslagen in de witte muur die de tegenstander had opgetrokken.

Jurgen Ekkelenkamp controleerde een pass die eigenlijk voor de mee opkomende Jordan Teze bedoeld leek en verschafte Kaj Sierhuis vrije doortocht (1-0). Een minuut later zag Myron Boadu dat de bal het doel in rolde (2-0) nadat een tegenstander hard tegen hem aan had geschoten.

Derde voor Sierhuis

Na goals van Boadu (schot in de verre hoek) en Sierhuis (intikker) aan het begin van de tweede helft leek een grote score in de maak, maar keeper Maksim Plotnikov luisterde zijn vroege invalbeurt op met een paar fraaie reddingen.

Alleen Sierhuis vijzelde zijn vertrouwen nog wat op met een derde goal, waar hij in clubverband nog altijd wacht op zijn eerste competitiegoal voor Reims.