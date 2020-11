Carbidschiet-stichting waarschuwt voor risico's nu populariteit stijgt

Carbidschieten in Drenthe - RTV Drenthe

Sinds het kabinet een vuurwerkverbod heeft afgekondigd, is er een flinke toename in de verkoop van carbid. Het is op meerdere plekken uitverkocht. Liefhebbers zijn blij met de interesse, maar waarschuwen ook. "Carbidschieten is niet ongevaarlijk. Je moet je kop erbij houden en je doet er goed aan de stappen te volgen die ervoor staan", zegt John Schoonheim, voorzitter van de Stichting Carbidschieten Drenthe. Zijn organisatie verenigde zich met andere partijen (als gemeenten en veiligheidsregio's) en samen bedachten ze de campagne BOCK (Bewust Oplettende CarbidKnaller). Ze stelden tips op voor carbidschieters. Zo is het handig om te weten welke regels er gelden in de gemeente waar ze willen carbidschieten. In sommige gemeenten is een vergunning of ontheffing nodig. Wie voor het eerst gaat carbidschieten, doet er ook goed aan zich in te lezen. "Vraag op de plek waar je gaat carbidschieten hoe het precies werkt en neem iemand mee die het vaker heeft gedaan", zegt Schoonheim.

Carbidschieten wordt in het zuiden, noorden en oosten van het land gedaan, vooral rondom de jaarwisseling. Met carbidschieten wordt een melkbus of verfbus gevuld met carbid en tot ontploffing gebracht. De bedoeling is dat het deksel of een bal met een enorme knal van de bus vliegt. Carbidschieten staat sinds 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Daarnaast is het belangrijk dat het materiaal waarmee je gaat carbidschieten goed in elkaar zit. Meestal gebruiken carbidschieters melkbussen. "Die moeten stevig zijn en zonder gaatjes." Het is veiliger om de melkbus af te sluiten met een bal dan met een deksel. Ook wordt in de campagne geadviseerd om je gehoor goed te beschermen.

Quote Carbidschieten bij de Amsterdamse grachten is zeer onverstandig. John Schoonheim, voorzitter van de Stichting Carbidschieten Drenthe.