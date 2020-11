Dubbelspecialist Koolhof debuteert met zwaarbevochten zege bij ATP Finals

Wesley Koolhof is zijn eerste deelname aan de ATP Finals goed begonnen. Met zijn Kroatische partner Nikola Mektic versloeg hij in Londen de Duitse Roland Garros-kampioenen Kevin Krawietz en Andreas Mies met 6-7 (3), 7-6 (4), 10-7.

Koolhof en Mektic, die dit jaar de finale van de US Open speelden, verspeelden in beide sets een break voorsprong. In de supertiebreak kwamen ze knap terug van een 7-5 achterstand. Met vijf punten op rij sleepten ze de zege binnen.