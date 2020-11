Peaty zwemt elf jaar oud wereldrecord uit de boeken bij kortebaanwedstrijden

"Het is mijn eerste wereldrecord op de kortebaan", zei Peaty tegen de BBC. De olympisch kampioen heeft op de langebaan al de records in handen op de 50 en 100 meter schoolslag. Op dat laatste onderdeel won hij in 2016 olympisch goud. Op de kortebaan kwam hij, tot dit weekend, minder goed uit de verf.

Het vorige record stond op naam van Cameron van der Burgh. De Zuid-Afrikaan deed elf jaar geleden 55,61 seconden over de 100 meter in een 25-meterbad.

Adam Peaty heeft een wereldrecord neergezet bij de International Swimming League in Boedapest. De 25-jarige Brit zwom op de kortebaan de 100 meter schoolslag in een tijd van 55,49.

De International Swimming League is een lucratief zwemtoernooi en bestaat pas voor het tweede jaar. Normaal gesproken zijn het wedstrijden in meerdere landen, maar vanwege corona zijn alle wedstrijden in Boedapest (Hongarije). De zwemmers komen in actie in teamverband en verzamelen punten voor het team per individuele wedstrijd.