Mir volgt zijn landgenoot Márquez op als wereldkampioen in de MotoGP

Joan Mir heeft voor het eerst in zijn MotoGP-loopbaan de wereldtitel behaald. De Spanjaard (23), die in 2017 de titel in de Moto3 pakte, had in Valencia in de voorlaatste grand prix van het jaar op de Suzuki genoeg aan de zevende plaats. Met de titel volgt hij zijn landgenoot Marc Márquez op.

Márquez was dit seizoen door een gebroken arm niet in staat zijn titel te verdedigen. De kampioen werd na een crash in de eerste race van het seizoen met succes geopereerd, maar bij het openen van een raam forceerde Márquez daarna de plaat die in zijn arm was gezet. Een nieuwe ingreep was noodzakelijk, waardoor hij ook de rest van het jaar moest missen.

Mir reed een zeer regelmatig seizoen, maar won zelf slechts één race. Ook zondag mengde hij zich niet in de strijd om de ereplaatsen, in de wetenschap dat zijn naaste belager Fabio Quartararo al snel uit de bocht vloog en later zelfs onderuitging.