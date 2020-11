De uitzending van 15 november

Tweede golf rampzalig voor verpleeghuis

Iets wat in de eerste golf vaak "een stille ramp" werd genoemd, lijkt zich weer te voltrekken. Want waar de aandacht ook dit keer vooral uitgaat naar dalende ziekenhuiscijfers en de IC-capaciteit, is er minder aandacht voor de cijfers in de verpleeghuizen. Waren er vijf weken geleden 287 locaties met een besmetting, de teller staat nu op 676. En anders dan bij jonge mensen, lopen besmettingen in verpleeghuizen vaak niet goed af. Van alle sterfgevallen, vindt de helft plaats in het verpleeghuis.

We zijn in verpleeghuis Buurtstede in Brabant op de gesloten covid-afdeling, waar demente ouderen met corona worden verpleegd, En dat is loodzwaar, voor patiënt en verpleger.