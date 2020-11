Onrustig in Maastricht rond protest Kick Out Zwarte Piet, ME grijpt in

Een protest van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in Maastricht is op het laatste moment om veiligheidsredenen verplaatst naar het Mosae Forum. De actiegroep wilde op het Vrijthof demonstreren, maar daar was een grote groep tegendemonstranten. De Mobiele Eenheid greep in, omdat het volgens de politie te onrustig werd.

De politie zegt dat het gaat om een kleine groep betogers van Kick Out Zwarte Piet tegenover een grotere groep tegendemonstranten. De anti-Zwarte Piet-betogers werden door agenten naar de nieuwe locatie begeleid, terwijl op de achtergrond door tegendemonstranten "Zwarte Piet" werd gescandeerd.

"De politie is aanwezig om ervoor te zorgen dat er een veilige setting is", zegt een woordvoerder. "Voor zowel Kick Out Zwarte Piet, maar ook voor de tegendemonstranten en voor de mensen die wellicht in de stad zijn voor koopzondag."

"Grote groep hooligans"

Het protest van de actiegroep is verplaatst naar het Mosae Forum, een winkelgebied in de binnenstad. Kick Out Zwarte Piet betitelt de tegendemonstranten als een "grote groep hooligans" en vindt dat "de stemmen van de KOZP-demonstranten worden beperkt en ondermijnd".

Net als in de rest van het land kwam Sinterklaas ook in Maastricht aan op een geheime locatie. Een gepland feest bij de Kesselkade in de stad ging vanwege de coronamaatregelen niet door, maar gisterochtend kon een alternatieve intocht wel digitaal worden bekeken.

De officiële intocht van Sinterklaas was gisteren, waarbij zijn stoomboot aanlegde aan de 'Dieuwertje Blokkade' in een niet nader genoemde plaats. De NTR had de precieze aankomstplek van de Sint vooraf geheimgehouden, om te voorkomen dat het druk zou worden bij de intocht. In paleis Soestdijk heeft de Sint dit jaar zijn Grote Pietenhuis gevestigd.

Ook op veel andere plaatsen kwamen Sint en Piet dit jaar online aan: