ME grijpt in bij protest rond Kick Out Zwarte Piet in Maastricht

Een protest van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in Maastricht is op het laatste moment om veiligheidsredenen verplaatst naar het Mosae Forum. De actiegroep wilde op het Vrijthof demonstreren, maar daar was een grote groep tegendemonstranten. De Mobiele Eenheid greep in, omdat het volgens de politie te onrustig werd.

De anti-Zwarte Piet-betogers werden door de politie van het Vrijthof weggeleid. Volgens het ANP zijn zij naar het station gebracht en kwam daarmee een einde aan het protest. De politie kan die informatie tegenover de NOS nog niet bevestigen.

Of er alsnog betogers van Kick Out Zwarte Piet hebben kunnen demonstreren op het Mosae Forum, waar ook veel tegendemonstranten stonden, is niet duidelijk.

Eerder vanmiddag betitelde Kick Out Zwarte Piet de tegendemonstranten als een "grote groep hooligans". Veel tegendemonstranten droegen geen mondkapje en hielden zich niet aan de anderhalvemeterregel. Inmiddels is het weer rustig in de stad.

Geheime intocht

Kick Out Zwarte Piet verzet zich tegen zwarte en grijze pieten. De sympathisanten demonstreren jaarlijks rond de intocht van Sinterklaas in diverse steden.

Net als in de rest van het land kwam Sinterklaas ook in Maastricht aan op een geheime locatie. Een gepland feest bij de Kesselkade in de stad ging vanwege de coronamaatregelen niet door, maar gisterochtend kon een alternatieve intocht wel digitaal worden bekeken.

De officiële intocht van Sinterklaas was gisteren, waarbij zijn stoomboot aanlegde aan de 'Dieuwertje Blokkade' in een niet nader genoemde plaats. De NTR had de precieze aankomstplek van de Sint vooraf geheimgehouden, om te voorkomen dat het druk zou worden bij de intocht. In paleis Soestdijk heeft de Sint dit jaar zijn Grote Pietenhuis gevestigd.

Ook op veel andere plaatsen kwamen Sint en Piet dit jaar online aan: