Boeren betogen met trekkers bij Binnenhof en elders in het land

Boeren protesteren vanavond in verschillende steden tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. De Tweede Kamer stemt daar later op de avond over. Aanhangers van de actiegroep Farmers Defence Force zijn met tractoren onder meer naar het Binnenhof in Den Haag gereden. Daar zijn naar schatting 25 trekkers, met 75 mensen. Ook in onder meer Groningen, Breda en Leeuwarden zijn boeren met tractoren. Bij het Binnenhof is de politie aanwezig. Agenten blokkeren de ingang naar het plein:

Boeren protesteren met tractoren bij Binnenhof - NOS

In het Tweede Kamergebouw wordt later vanavond gedebatteerd en gestemd over de plannen van minister Schouten. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. Farmers Defence Force noemt de plannen "desastreus". Ze zouden ten koste gaan van de gezondheid van koeien. De minister bestrijdt dit en stelt dat Nederlandse koeien over het algemeen meer eiwit krijgen dan ze nodig hebben. "We gaan niet door de ondergrens van de diergezondheid", zegt ze in een reactie op de protesten. Ze wijst erop dat ze over haar plannen met boerenorganisaties heeft overlegd en dat die met een voorstel kwamen dat het stikstofprobleem niet zou oplossen.

Schouten: we gaan niet door ondergrens diergezondheid - NOS

De gemeente Den Haag heeft het ministerie van Defensie om hulp gevraagd. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er 25 vrachtwagens worden ingezet, met een kleine zestig militairen. Zij moeten het protest "onder controle houden". Vuilniswagens In Groningen staat de politie op verschillende plekken strategisch opgesteld om te voorkomen dat de tractoren het centrum van de stad bereiken. Dat gebeurt onder meer met vuilniswagens, meldt RTV Noord. Zeker vijftig trekkers zouden zijn tegengehouden. In het centrum van Breda hebben zich zo'n 35 trekkers verzameld op het Chasséveld. Zij rijden volgens Omroep Brabant een rondje door de stad om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Ook in Breda protesteren boeren tegen veevoermaatregel - NOS