Oranjevrouwen spelen jaar na verloren WK-finale weer tegen Amerika

De Nederlandse voetbalvrouwen oefenen op vrijdag 27 november in Breda tegen de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat beide landen elkaar treffen na de WK-finale van vorig jaar.

Daarin waren de Amerikanen in het Franse Lyon met 2-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die in haar nopjes is met het treffen met de nummer één van de FIFA-ranking.

Het betekent wel dat, in een wereld die ook deels stilligt vanwege de coronapandemie, de Amerikaanse vrouwen een lange reis moeten ondernemen. Dat zat al enige tijd in de planning, aldus Wiegman, toen er ook nog enige onduidelijkheid bestond over hoe de protocollen zouden worden rond voetbalwedstrijden.

"De contacten zijn al gelegd voor de zomer, omdat Amerika van plan was om naar Europa te komen voor een trainingskamp", vertelt de bondscoach. "Zij gaven aan dat ze graag tegen ons wilden voetballen en dat willen wij natuurlijk ook graag. Ik ben er heel blij mee en zie het als een start van de voorbereiding op de Olympische Spelen."