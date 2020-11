Go Ahead Eagles deelt kwakkelend FC Den Bosch volgende dreun uit

Go Ahead Eagles heeft zich in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie genesteld na een eenvoudige 3-0 zege op FC Den Bosch. De Deventenaren staan nu zevende, Den Bosch is terug te vinden op de negentiende plaats.

Na 45 minuten spelen stond de eindstand al op het bord door doelpunten van Antoine Rabillard, Daniel Noels (eigen goal) en Bas Kuipers.

In de tweede helft kwam Den Bosch, dat dit seizoen slechts twee keer drie punten pakte, nog wel dicht bij een eretreffer, maar Adrien Bongiovanni raakte uit een vrije trap de paal.

Het door blessures geplaagde Den Bosch, dat voor de achtste keer op rij niet wist te winnen, beëindigde het duel met tien man na twee keer geel voor de ongelukkige debutant Noels.