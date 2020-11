Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton: 'Monumentale reis geweest'

Lewis Hamilton is in tranen na zijn zevende wereldtitel - Getty Images

"Dit is voor alle kinderen die een droom hebben: blijf erin geloven, want jullie kunnen dit", riep een emotionele Lewis Hamilton op de boordradio vlak na het veroveren van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, een evenaring van het record van Michael Schumacher. De 35-jarige Brit kwam met een straatlengte voorsprong over de streep bij de kletsnatte en tumultueuze Grand Prix van Turkije en stelde daarmee de wereldtitel veilig. "Ik weet even niet wat ik moet zeggen", stamelde hij na afloop van de race. "Het is een monumentale reis geweest."

"Ik moet eerst iedereen bedanken bij Mercedes voor het geweldige werk", zei de kersverse wereldkampioen en 94-voudig GP-winnaar. "We hadden het zwaar dit weekend en deden alles wat we konden." Hamilton startte in Istanbul vanaf de zesde plek, na een tegenvallend kwalificatieresultaat. De baan in Istanbul bleek al vanaf het eerste moment spekglad en Mercedes worstelde met die omstandigheden. "We hebben veel geleerd om stappen vooruit te kunnen zetten en dat is belangrijk." Moeilijk begin Ook tijdens de race op zondag liep het niet helemaal volgens plan bij Hamilton. "Aan het begin had ik het best moeilijk met de regenbanden. Het lukte me maar niet om Sebastian Vettel te passeren en toen Alexander Albon me ook nog eens inhaalde, dacht ik dat de race uit mijn handen zou glippen. Maar ik bleef doorgaan." Met succes, want zo'n twintig ronden voor het einde van de race kwam de Brit aan de leiding en die stond hij niet meer af.

