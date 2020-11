Chinese liefhebber koopt postduif New Kim voor 1,6 miljoen euro

Voorafgaand aan de online veiling in het Belgische Knesselare werd al 1,32 miljoen euro geboden, maar dat bedrag is dus verder opgelopen.

Een Belgische postduif is geveild voor 1,6 miljoen euro. Ze is gekocht door een Chinese duivenmelker. Niet eerder is er zoveel geld betaald voor een postduif.

Er was veel interesse in de duif vanuit China. Chinezen wedden op de dieren in duivenraces, zoals dat ook gebeurt in de paardensport. Ze bieden dan op de duif waarvan ze verwachten dat die het snelste terug is in het hok.

"China is echt het postduivenland in opkomst. Miljoenen mensen nemen daar deel aan de postduivensport", zei Vincent Hoogerwerf van Hoogerwerf Racing Pigeons tegen de NOS.

Ondergedoken

De duif moest in aanloop naar de veiling onderduiken. "Geluk en verdriet ligt in de duivensport dicht bij elkaar. Ze hebben hem ondergebracht, omdat ze bang zijn dat de duif ontvreemd wordt", zegt Hoogerwerf.

Wat New Kim zo bijzonder maakt, is dat ze een goed richtingsgevoel heeft maar volgens experts ook een topduif is om mee te fokken. Ook de nakomelingen zullen naar verwachting in de toekomst veel geld opbrengen.

En precies voor dat doeleinde is de duif gekocht. Want kenner Vincent Hoogerwerf denkt niet dat New Kim ooit nog een meter zal vliegen. "Deze duif is van Gaston van de Wouwer, echt een topliefhebber in België. Hij verkoopt hem. Als je de duif loslaat, dan zal 'ie dus terugvliegen naar België. En dat willen ze natuurlijk niet in China."