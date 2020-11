Hiddema: radicale moskeeën afluisteren

Bij verdenkingen van strafbare feiten zouden er in radicale moskeeën afluisterapparatuur moeten komen. Dat zei Forum voor Democratie-Kamerlid Hiddema in het programma WNL op Zondag.

Volgens Hiddema zijn er strafrechtelijk "een heleboel dwangmiddelen" om criminele organisaties aan te pakken. Salafistische scholen en moskeeën zijn volgens hem crimineel, omdat ze haat en verdeeldheid zaaien. In een debat afgelopen donderdag in de Kamer zei hij al dat hij organisaties die haat zaaien wil aanpakken en noemde de optie van infiltratie. Volgens Forum is er onvoldoende werk gemaakt van opsporing.

Vrijheid van godsdienst

Oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens zei in dezelfde uitzending van WNL dat eerst bewijs nodig is voordat dergelijke afluistermaatregelen genomen kunnen worden. Volgens hem kunnen organisaties waar criminele en strafbare activiteiten plaatsvinden via het civiele recht worden aangepakt. "Voor AIVD-maatregelen heb je eerst een aanknopingspunt nodig."

Terrorismedeskundige Jelle van Buuren laat een vergelijkbaar geluid horen: "Er is juridisch geen beletsel om afluisterapparatuur in een kerkgebouw of een moskee op te hangen. Maar in de praktijk zal er denk ik een extra grote drempel zijn omdat je hier ook te maken hebt met grondrechten als de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst. Concreet moet er een hele concrete, stevige verdenking zijn. En ik begrijp dat het hier juist de bedoeling is om bewijzen te verzamelen, dus dat bijt elkaar nogal."

Wet aanpassen

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over salafisme. In het debat afgelopen donderdag zeiden meerdere partijen haat prediken te willen bestrijden. Zo zei de VVD dat haatpredikers uit de Europese Unie geweerd moeten worden, pleitte de PVV voor het sluiten van de grenzen, en zegt de PvdA dat organisaties die de rechtstaat niet accepteren verboden moeten worden. Voor scholen wil de ChristenUnie de wet aanpassen zodat de onderwijsinspectie ook bij informeel onderwijs kan ingrijpen.