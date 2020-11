Hamilton wint in Turkije en evenaart Schumacher met zevende wereldtitel

Lewis Hamilton heeft zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veroverd. Daarmee evenaart de 35-jarige Brit het record van Michael Schumacher. Hamilton won zondag de Grand Prix van Turkije en is niet meer in te halen door nummer twee, zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen finishte als zesde in Istanbul.

Hamilton pakte ook in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 de wereldtitel. Hij is de eerste coureur die in dienst van één team (Mercedes) zes keer wereldkampioen is geworden. Alleen in 2008 pakte hij de titel namens een ander team, namelijk McLaren. Schumacher won twee titels voor Bennetton en vijf voor Ferrari.

Dit seizoen pakte Hamilton tot nu toe tien GP-zeges. Hij staat nu op een totaal van 94 overwinningen, drie meer dan Schumacher. Het is voor het derde jaar op rij dat hij minimaal tien races wint in een seizoen.