Harroui haakt af bij Jong Oranje na positieve coronatest

Jong Oranje kan zondagmiddag in het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland geen beroep doen op Abdou Harroui. De middenvelder van Sparta Rotterdam is positief getest op het coronavirus.

Een samenvatting van het duel Jong Oranje-Jong Wit-Rusland is te zien rond 17.00 uur in de uitzending van Studio Sport op NPO 1. Het duel is ook te volgen vanaf 14.30 uur via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.