Twee 'nieuwkomers' hoog op lijst Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft na lijsttrekker Esther Ouwehand Eerste Kamerlid Christine Teunissen op nummer twee gezet. Nummer drie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is Leonie Vestering.

Teunissen was eerder medewerker van de Tweede Kamerfractie. Van 2014 tot 2018 was ze ook fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Eerder verving ze in de Tweede Kamer Marianne Thieme tijdens haar ziekteverlof.

Vestering is nu fractievoorzitter in Almere en zette zich voor Wilde Dieren de Tent uit in voor een verbod op wilde circusdieren.

Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit

De Kamerleden Wassenberg en Van Raan staan op nummer 4 en 5. Het nu zittende Kamerlid Eva van Esch staat op nummer 6.

In de top-10 staan verder Eva Akerboom, Pascale Plusquin, Maarten van Heuven en Johnas van Lammeren. De Partij maakt begin december nog een aantal lijstduwers bekend.

Dit weekend kwam het programma van de Partij voor de Dieren naar buiten. De partij pleit voor een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit en wil een verbod op wegwerpplastic. Ook wil de partij een proef met een basisinkomen voor iedereen, een flinke krimp van de luchtvaart en een einde aan de bio-industrie.