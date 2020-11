Hamilton in stijl naar wereldtitel • Verstappen stelt teleur: 'Drama, snel vergeten'

Het gezicht van Max Verstappen sprak na afloop boekdelen. De Limburger gleed in de wedstrijd een aantal keer van de baan en eindigde uiteindelijk als zesde.

"Het was een hele moeilijke wedstrijd", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Het was een drama, ook omdat we heel snel door de banden gingen."

Verstappen verbaasde zich niet over zijn matige start, waar hij terugzakte van P2 naar P8. "Ik wist dat dit ging gebeuren", zei de coureur laconiek. "Het circuit was te glad. Een race om snel te vergeten."

Hij stond ook nog even stil bij de winst en wereldtitel van Lewis Hamilton. "Het is heel bijzonder dat hij voor zevende keer wereldkampioen is geworden, ook na een goede wedstrijd voor hem."