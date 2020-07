Verdachte steekpartij Oss is statushouder uit Sudan

De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Oss, afgelopen weekend, is een asielzoeker uit Sudan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf.

De 25-jarige man heeft een verblijfsstatus en woont in Heesch. Hij is een bekende van de politie. Die wil niet zeggen waar hij eerder van werd verdacht of voor werd veroordeeld. Volgens De Telegraaf zorgde hij eerder voor overlast in zijn woonplaats.

Het 18-jarige slachtoffer uit Nistelrode werd zondagmorgen even voor 8.00 uur zwaargewond, liggend naast zijn fiets gevonden. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Hij bleek te zijn neergestoken. In de loop van de dag werd de verdachte op het station aangehouden. Hij had een mes bij zich en maakte een verwarde indruk.