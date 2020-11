Vertrek coach Stroot doet pijn bij vrouwen Twente: ‘Hij is heel menselijk’

"Ergens was ik wel verbaasd, want hij is nog hartstikke jong", aldus Jansen, in aanloop naar het eredivisieduel met PSV. "Maar zo zie je ook hoeveel hij is gegroeid."

De 31-jarige Duitse trainer staat sinds 2016 voor de groep in Enschede, maar maakt volgend seizoen een droomtransfer naar VfL Wolfsburg, afgelopen zomer nog verliezend finalist in de Champions League.

"In het begin was ik nog wel heel erg Duits", vertelt Stroot over zijn eerste jaren in Nederland. "Toch wilde ik ook open zijn en de Nederlandse manier van voetballen leren kennen. Daar heb ik uiteindelijk mijn eigen weg in gevonden, maar ik heb hier veel geleerd."

De wedstrijd tussen FC Twente en PSV is zondag vanaf 14.30 uur live te zien in de uitzending van Studio Sport op NPO 1, via NOS.nl en in de NOS-app.

Van Es, die afgelopen zomer overkwam van Everton, speelde in 2017 al een jaar bij Twente onder coach Stroot. "Toen was hij net nieuw en ik zie echt dat hij zichzelf heeft ontwikkeld. Dat is mooi. Hij heeft een eigen visie en hij weet wat hij wil uitstralen op het veld."

Stroot: "Ik begon als trainer, omdat het team van mijn broertje een coach zocht. Toen was ik 16 jaar oud, maar ik vond het vanaf het begin leuk. Ik krijg er extreem veel energie van en geniet van een groep, om die te leiden en aan te sturen en dat is nog steeds zo."

Jansen en Van Es roemen de structuur van de Duitse trainer, die aan het begin van het seizoen vanwege ziekte afwezig was. "Dat was een gekke situatie", aldus Van Es. "Het was toch iets minder duidelijk en serieus zonder hem."

Duitse trainer

Hoe Duits is Stroot eigenlijk nog na vijf jaar in Nederland? "Hij bemoeit zich overal mee, maar het is goed dat hij zo is", vertelt Van Es. "Hij is heel erg aanwezig, ook tijdens een wedstrijd. Op een positieve manier en dat is erg fijn."

"Zeker nu hij de Nederlandse taal beheerst, hoor je hem altijd aan de zijlijn", vult Jansen aan. "In het begin was hij nog wel stil. Toch is hij zelden echt boos en soms mag hij best iets strenger zijn voor ons."