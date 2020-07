Rapport: fouten bij begeleiding statushouder verdacht van doodsteken fietser

Instanties die betrokken waren bij de begeleiding en huisvesting van de man die wordt verdacht van het doodsteken van een fietser in Oss hebben fouten gemaakt. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem, dat op verzoek van de gemeente Bernheze onderzoek deed naar de werkwijze van betrokken organisaties.

Uit het rapport, dat de gemeente online zette nadat De Telegraaf erover had geschreven, blijkt dat informatie niet goed werd gedeeld en de instanties niet goed samenwerkten.

Ook is er op meerdere momenten gesignaleerd dat de 25-jarige statushouder mogelijk last had van psychische klachten. "Er is dus continu een vermoeden geweest van deze problematiek maar dit is niet gediagnosticeerd", staat in het rapport.

Onvoldoende informatie

De gemeente, die was verantwoordelijk voor de begeleiding, had volgens het onderzoek beperkte informatie om een goede inschatting te maken wat er aan hulpverlening en huisvesting nodig was voor de man, die oorspronkelijk uit Sudan komt. Er was vanwege privacyregels geen inzage in het medisch dossier en er was onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het asielzoekerscentrum.

"We willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het goed huisvesten en ondersteunen van statushouders", zegt burgemeester Moorman van Bernheze. "Zeker als het gaat om mensen met complexe sociaal-medische problematiek. Maar dan moeten we daartoe wel voldoende in staat worden gesteld." Ze hoopt dat de manier waarop statushouders een woonplaats krijgen toegewezen en de informatie die over hen kan worden gedeeld, landelijk onder de loep wordt genomen.

Het 18-jarige slachtoffer werd zwaargewond liggend naast zijn fiets gevonden. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. In de loop van de dag werd de verdachte op het station aangehouden, schrijft Omroep Brabant. Hij had een mes bij zich en maakte een verwarde indruk.