Ontbijten met Nadal en Djokovic is bijzaak voor Koolhof bij ATP Finals

Voor tennisser Wesley Koolhof ligt een bijzondere week in het verschiet. De dubbelspecialist speelt voor het eerst de prestigieuze ATP Finals in Londen en verkeert daar in select gezelschap van onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic.

"We zijn hier met maar acht enkelspeljongens en zestien dubbelaars. We ontbijten in gezamenlijke ruimtes en zeggen elkaar wat vaker gedag dan normaal. Het is iets intiemer", zegt hij.

"Djokovic en Nadal spreek ik niet zo vaak hoor. Ja, als je elkaar in de gym ziet. En dat zijn niet echt dialogen, nog niet in ieder geval... Het is leuk om een keer met ze van gedachten te wisselen, maar daar hou ik me verder niet mee bezig."

Opvolger Rojer, Eltingh en Haarhuis?

De focus van Koolhof ligt uiteraard op het behalen van de officieuze wereldtitel in de O2-arena. Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic stond hij eerder dit jaar al in de finale van de US Open en de halve finales van Roland Garros.

Koolhof kan na Jean-Julien Rojer, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis de vierde Nederlander worden die de ATP Finals wint. "Ik weet het, dat zou mooi zijn. Jacco en Paul wonnen in 1998 en 1993. En Rojer nog niet zo lang geleden, in 2015."

