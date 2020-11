Wijndal maakt linksbackdiscussie Oranje actueel: 'Zit een goed koppie op'

Owen Wijndal in Oranje - AFP

Wie moeten de vaste vleugelverdedigers van het Nederlands elftal worden? Het veelbelovende optreden van Owen Wijndal tegen Spanje, een tegenstander van formaat, maakt de invulling van de linkbackpositie weer actueel discussievoer. Uiteraard, Wijndal is nu nog die welbekende zwaluw, maar zijn prestatie van afgelopen woensdag maakt duidelijk dat Oranje er voor die plek een serieuze kandidaat bij heeft. 'Owen maakt het de bondscoach lastig' Frank de Boer beaamde dat de AZ-speler zijn visitekaartje heeft afgegeven, maar wilde nog niet zeggen of dat voldoende is voor een basisplaats tegen Bosnië en Herzegovina (aftrap om 18.00 uur). Wordt het Wijndal of toch Patrick van Aanholt? "Owen heeft een heel goed signaal afgegeven en verder zullen we wel zien wie het wordt", hield de bondscoach zaterdag zijn kaarten tegen de borst. "Owen kende een roestig debuut tegen Mexico en tegen Spanje speelde hij een hele goede wedstrijd. Hij maakt het de bondscoach in ieder geval lastig," aldus De Boer over de keuze die hij zal moeten maken.

Wijndal bezorgt De Boer prettig gevoel: 'Maar we hebben meer goede opties' - NOS

De lofzang op een nieuweling als Wijndal klinkt bekend in de oren. Jaren geleden voorspelde menigeen Jetro Willems een grootse toekomst aan de linkerkant, maar hij is na elf interlands sinds oktober 2016 uit beeld bij Oranje. Ook Jaïro Riedewald en Terence Kongolo kregen aan die kant hun kans, maar de Oranjescouts schrijven ook hun naam nooit meer op. Daley Blind is sinds het WK 2014 de meest stabiele kracht op de linkerflank, met Nathan Aké, Tonny Vilhena en Patrick van Aanholt als vervangers.

Is Wijndal in tegenstelling tot Willems wel een blijvertje aan de linkerkant? Wat betreft voormalig Oranje-linksachter Arthur Numan wel. "Ik denk ook dat Nederland behoefte heeft aan een vaste linksback. Het was de afgelopen jaren telkens een beetje schuiven, hoewel Blind wel de aangewezen man voor die positie is geweest", zegt de 44-voudig international, die vier eindtoernooien heeft meegemaakt.

Arthur Numan (boven) viert met Edwin van der Sar de winst op Joegoslavië tijdens het WK 1998 - AFP

"Of Wijndal moet blijven staan? Dat is natuurlijk aan De Boer. Het hangt denk ik ook van het type tegenstander af. Blind is veelzijdig en tactisch sterk, maar Wijndal heeft zijn power en snelheid en dat liet hij tegen Spanje 90 minuten zien", wordt Wijndal bewierookt door Numan, tegenwoordig scout voor Wijndals club AZ. "Ik houd persoonlijk ook wel van een dynamische vleugelverdediger. Er zit sowieso een goed koppie bij hem op, dat zag je ook wel aan het interview dat hij na de wedstrijd gaf." Bekijk hieronder het interview met Owen Wijndal na afloop van Nederland-Spanje:

Wijndal de komende jaren vast in Oranje? 'Laat zien dat ik het aankan' - NOS