De magie rondom de Stones: ‘De Van Goghs van de rockmuziek’

Zeg je The Rolling Stones, dan zeg je rock-'n-roll, Satisfaction en Mick Jagger. Maar ook: kenmerkende platenhoezen, decors en kleding. Want naast een wereldberoemde rockband zijn de Stones de afgelopen vijftig jaar een onverwoestbaar cultuurfenomeen. In het Groninger Museum liggen 400 objecten die de muzikale en culturele reis van de Stones belichamen. Van iconische kostuums tot aan de studio van de groep.

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, is lyrisch over het binnenhalen van de tentoonstelling. "The Rolling Stones hebben zélf kunstgeschiedenis gemaakt, door de samenwerking met anderen kunstenaars. Ze zijn misschien wel de Van Goghs van de rockmuziek."

Iconische beeld van 'Stones'

In de expositie is natuurlijk aandacht voor de knalrode, uitgestoken tong. Het is misschien wel een even bekend beeld als de gele 'M' van McDonald's of Apples aangebroken appeltje. Het logo van de Rolling Stones werd vijftig jaar geleden bedacht door John Pasche, toen hij als 25-jarige eindexamenstudent grafisch ontwerp werd benaderd door ene Mick Jagger.

Correspondent Tim de Wit ging in Londen langs bij de inmiddels 75-jarige Pasche. Hij vertelt dat-ie alles behalve rijk is geworden van de beroemde 'tongue and lips'.