Weer corona-overleg in Catshuis • Besmette man opgepakt op Schiphol

De Indiase acteur Soumitra Chatterjee is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was 85 jaar. Chatterjee speelde in meer dan 200 films en werkte onder anderen met de Oscar-winnende regisseur Satyajit Ray.

Chatterjees dochter maakte bekend dat haar vader is overleden in een ziekenhuis in Kolkata. Daar lag hij sinds hij begin oktober positief werd getest.

De carrière van Chatterjee omspande meer dan zestig jaar. Hij werd vooral bekend door zijn films met Satyajit Ray, die veel prijzen heeft gewonnen. Internationaal bekende films zijn The World of Apu, The Lonely Wife en Days and Nights in the Forest.

Chatterjee had geen banden met Bollywood, de Indiase filmscene. Ondanks dat was hij voor 90 miljoen West-Bengalen een cultureel icoon en een onvergetelijke ster.