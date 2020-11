Tentfeest met 80 man beëindigd in Nieuw-Vennep • Meer dan een miljoen coronagevallen in Mexico

In Mexico zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan een miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Dat aantal werd eerder al bereikt door landen als de VS, India, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Bijna 100.000 Mexicanen zijn overleden als gevolg van het coronavirus, heeft de gezondheidsdienst van het land bekendgemaakt. In Mexico overlijden er relatief veel mensen aan het virus. Als er gekeken wordt naar het aantal doden met 100.000 inwoners staat het land wereldwijd op de tiende plaats.

De links-populistische president López Obrador heeft zich maandenlang herhaaldelijk uitgesproken tegen ingrijpende maatregelen om het virus de kop in te drukken. Hij noemde de media-aandacht voor het hoge aantal besmettingen in Mexico "alarmistisch en onverantwoordelijk" en draagt zelf vrijwel nooit een mondmasker. In Mexico worden vrijwel geen maatregelen genomen om de pandemie de kop in te drukken. Lockdowns, testen en contactonderzoek zijn er in het land niet bij.