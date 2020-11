Premier Johnson in quarantaine • Oranje-speler Ryan Babel positief getest

De Britse premier Boris Johnson gaat in quarantaine omdat hij in contact is geweest met een besmet persoon. Volgens een woordvoerder is Johnson via de Britse corona-app gewaarschuwd over het risico dat hij loopt. Johnson voelt zich goed en heeft geen klachten, zegt de woordvoerder.

The Guardian schrijft dat Johnson donderdagochtend in zijn ambtswoning in Downing Street een overleg had met parlementariërs. Een van hen, Lee Anderson, werd later positief getest op het virus. De twee zijn volgens de BBC ruim een half uur bij elkaar in de buurt geweest.

Boris Johnson kreeg dit voorjaar zelf corona. Hij lag in april enkele dagen op de intensive care.