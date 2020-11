Oostenrijk laat groot deel bevolking testen • Tentfeest met 80 man beëindigd in Nieuw-Vennep

De Oostenrijkse regering wil grote delen van de bevolking op het coronavirus laten testen. Bondskanselier Sebastian Kurz wijst in een interview met de zender ÖRF op buurland Slowakije, waar in twee weekends een groot deel van de 5,5 miljoen inwoners werd getest. Daarbij zijn tienduizenden coronabesmettingen vastgesteld. Al deze mensen moesten in quarantaine.

"Dat is een absoluut succesverhaal en daarom hebben we besloten dat in Oostenrijk ook te doen", zei Kurz. Komende week worden de precieze plannen bekendgemaakt.

De massatest wordt zeker uitgevoerd in het onderwijs, maar ook in andere groepen. Kurz hoopt dat de lockdown van drie weken, die tot en met 6 december duurt, dan ook echt kan eindigen. Een tweede ronde vlak voor Kerstmis wordt ook voorbereid. Sneltests zijn inmiddels in grote hoeveelheden beschikbaar.