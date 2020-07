Arrestatie vanwege dode fietser in Oss

De politie in Oss heeft iemand aangehouden in verband met de dood van een 18-jarige man op een fiets. Het slachtoffer, afkomstig uit het naburige Nistelrode, werd vanochtend vroeg gevonden, zwaargewond op straat naast zijn fiets. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen.

De politie tastte aanvankelijk in het duister over de toedracht. Op basis van sporenonderzoek, getuigenverklaringen en camerabeelden kwam een verdachte in beeld, die in de loop van de dag werd aangehouden.

Duidelijk is geworden dat de 18-jarige man het slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf, stelt de politie. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt.

De arrestant wordt verdacht van doodslag. Uit verhoren moet blijken wat er precies is gebeurd, zegt de politie. Ook wordt gehoopt dat meer getuigen zich melden.