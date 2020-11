Twee gewonden door gevaarlijke stof bij raffinaderij in Rotterdamse haven

Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied Europoort is vannacht een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis overgebracht, de ander is ter plaatse behandeld.

De brandweer zette zogenoemde waterschermen in om te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidde. Rond 3.45 uur werd het lek gestopt.

Een woordvoerder van BP laat aan het ANP weten dat er waterstoffluoride is vrijgekomen, die wordt gebruikt voor het maken van benzine. Het is niet bekend hoe het lek is ontstaan.