Verdere escalatie in Ethiopië: rebellen voeren aanvallen uit op Eritrea

Vanuit het noorden van Ethiopië zijn zeker drie raketten afgevuurd en neergekomen in de hoofdstad van Eritrea, melden diplomaten. De leider van het Tigray People's Liberation Front (TPLF), de machthebber in de noordelijke regio van Ethiopië, bevestigt vanochtend dat zijn troepen de aanvallen hebben uitgevoerd.

De aanvallen waren gericht op de internationale luchthaven, zegt TPLF-leider Debretsion Gebremichael. Inwoners van Asmara zeggen explosies te hebben gehoord. Twee projectielen zouden de luchthaven van Asmara hebben geraakt.

Het TPLF heeft eerder gedreigd met raketaanvallen op Eritrea. Het TPLF beschuldigt het buurland ervan dat het aanvallen op hen heeft uitgevoerd op verzoek van de Ethiopische regering. Volgens Gebremichael zijn zijn troepen de afgelopen dagen "op meerdere fronten" in gevecht met het Eritrese leger.

Autonomie

Het rebellenleger in Tigray streeft naar autonomie in de noordelijke regio die aan Eritrea grenst. De afgelopen tijd is het conflict tussen het regeringsleger van Ethiopië en strijders van TPLF geëscaleerd.

Begin deze maand braken gevechten uit. Het Ethiopische regeringsleger voerde meerdere luchtaanvallen uit in opdracht van premier Abiy Ahmed. Vorige week werd een luchtmachtbasis in de stad Humera veroverd op de rebellen.

Vrijdag beschuldigde de Ethiopische regering het TPLF van het afvuren van raketten op twee vliegvelden in de regio Amhara, die grenst aan Tigray en loyaal is aan de regering van Abiy.

Honderden doden

Bij de strijd tussen het Ethiopische leger en de rebellen zijn veel doden gevallen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldde maandag dat mogelijk honderden burgers waren doodgestoken in de plaats Mai-Kadra.

Volgens Amnesty ging het om dagloners, die niet waren betrokken bij de strijd, en afkomstig zouden zijn uit Amhara. Premier Abiy stuurt een mensenrechtencommissie naar Tigray.

Ook zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Buurland Sudan zegt te verwachten dat 200.000 Ethiopische vluchtelingen de komende dagen de grens oversteken.