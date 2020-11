Hiddink eindelijk op trainingsveld met Curaçao: 'Week om spelers te leren kennen'

Hiddink kan eindelijk beginnen op Curaçao: 'Heeft te lang geduurd' - NOS

Na een onrustige periode stond Guus Hiddink zaterdagavond voor het eerst op het trainingsveld als bondscoach van Curaçao. "Ik vind het heerlijk om te doen", vertelde de 74-jarige trainer langs het veld in Willemstad tegen de NOS. Eind augustus tekende hij een contract tot en met het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. "Ik vond het wel heel apart toen ik een poosje geleden gevraagd ben. Ik ben een beetje rond de wereld geweest, maar nog nooit in dit deel van de wereld." Hiddink volgde Remko Bicentini op, die via de media vernam dat hij ondanks een doorlopend contract vervangen zou worden. Toen bleek dat de voetbalbond het ontslag van zijn voorganger niet goed had geregeld, maakte Hiddink eind augustus pas op de plaats. "Ik teken pas als de zaken netjes zijn geregeld."

Guus Hiddink in Willemstad - NOS

Daarover zegt Hiddink nu: "Ik heb het meegemaakt als trainer dat je helemaal tegen je zin aan de kant gezet wordt, omdat er een andere weg ingeslagen wordt. Dan moet het wel zo snel mogelijk opgelost gaan worden." Kort geding voetbalbond-Bicentini Afgelopen donderdag was er een kort geding in Willemstad, waar de nationale voetbalbond en Bicentini tegenover elkaar stonden. Nadat de partijen een overeenkomst hadden gesloten, stond niets Hiddink meer in de weg. Dat Hiddink al benoemd was terwijl de zaken met zijn voorganger nog niet afgerond waren, plaatste de trainer in een lastige situatie. "We hebben een erecode binnen de trainersvakbond CBV (Coaches Betaald Voetbal, red.) dat je niet meteen op de plek gaat zitten als het nog niet opgelost is." Aan de andere kant voelde Hiddink na verloop van tijd wel wat ongeduld. "Dit duurde maanden. Toen heb ik op een gegeven moment Bicentini gebeld en gezegd: 'Joh, het moet dadelijk wel doorgaan. Die jongens moeten ook weer naar het volgende trainingskamp, dat moet voorbereid worden. Los het snel op.'"

Hiddink hoopt op versterkingen: 'Aantal wil eerst kijken hoe ver ze komen bij Oranje' - NOS

Nu de zaak met zijn voorganger is afgerond, kan Hiddink zich richten op wat hij het liefste doet. Allereerst moet hij zijn spelers leren kennen. Daarbij wordt hij geholpen dat er deze interlandperiode vanwege het coronavirus geen kwalificatiewedstrijden voor Curaçao zijn. "Dus ik heb een week om de spelers te leren kennen." De ambities van het kleine land zijn groot. Het streven is kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar, maar Hiddink tempert de verwachtingen. De route naar het WK is ingewikkeld en lang voor Curaçao. "Iedereen moet daar willen zijn, alleen zijn de stappen erg groot." Voor hulptroepen kijkt Hiddink naar spelers in de Nederlandse eredivisie en eerste divisie die zouden mogen uitkomen voor Curaçao. "Er is een aantal spelers dat eerst wil kijken hoever ze nog kunnen komen bij Oranje." Vierde klus in vijf jaar Hiddink is nu begonnen aan zijn vierde klus in vijf jaar. In december 2015 volgde hij José Mourinho op als interim-manager van Chelsea, voor een halfjaar. Een kleine drie jaar later dook hij op in China bij het elftal onder 21 jaar. Ook dat avontuur hield niet lang stand; na een jaar werd hij door de Chinese bond ontslagen.

Guus Hidink op het trainingsveld met Curaçao - AFP

In januari van dit jaar verbond hij zich als adviseur aan PSV. Hiddink sprak veel met hoofdtrainer Ernest Faber, maar het project eindigde in alle stilte. In augustus werd bekend dat Hiddink aan de slag zou gaan als bondscoach van Curaçao. Tijdens zijn presentatie maakte de voetbalbond bekend dat er al in januari een akkoord was. Hiddink had in augustus een trainingskamp belegd in Nederland, maar dat werd afgelast vanwege het coronavirus. Dit weekeinde stond hij dan eindelijk als bondscoach van Curaçao op het veld. Elf maanden na zijn mondelinge akkoord. Hij had er lang op gewacht, maar Hiddink glunderde van oor tot oor. "Dit vak is zo mooi."