Noorwegen niet tegen Roemenië wegens besmette Elabdellaoui

De Nations League-wedstrijd Roemenië-Noorwegen gaat zondag niet door omdat de Noorse selectie in quarantaine moet vanwege een positieve coronatest bij verdediger Omar Elabdellaoui.

De Noorse bond ging ervan uit dat de ploeg zaterdag gewoon naar Boekarest kon reizen, maar werd teruggefloten door het Noorse ministerie van Gezondheid.

Noorwegen, dat in Oslo met 4-0 won van de Roemenen, deelt de leiding in groep 1 van divisie B met Oostenrijk. Dat is woensdag de tegenstander in het laatste groepsduel.

Noorwegen overweegt een B-selectie bijeen te brengen om toch te kunnen spelen. De uitslag van Roemenië-Noorwegen wordt waarschijnlijk 3-0.