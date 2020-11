Johnson ruim aan kop op Masters

Dustin Johnson gaat aan de leiding na de derde dag van de Masters, het laatste major van dit jaar. De Amerikaan staat op de banen van Augusta na drie dagen op -16.

Hij heeft vier slagen voorsprong op de Mexicaan Abraham Ancer, de Zuid-Koreaan Im Sung-Jae en Cameron Smith uit Australië.

Ondanks de ruime marge zal Johnson zich zeker nog niet rijk rekenen. Hij begon in augustus op het PGA Championship voor de vierde keer als koploper aan de slotdag van een major en voor de vierde keer won hij niet, een record.

De 36-jarige Johnson, die in 2016 het US Open won en op de andere drie majors al eens tweede werd, deelde de leiding na twee ronden nog met vier man.

Johnson begon ijzersterk aan de derde ronde, met een eagle en twee birdies op de eerste vier holes. Daarna maakte de nummer één van de wereld nog drie birdies en geen enkele bogey.

63-jarige haalt cut, bijrollen voor DeChambeau en Woods

Bernhard Langer schreef 's ochtends historie. De 63-jarige Duitser (winnaar in 1985 en 1993) werd de oudste speler die de cut haalde. 's Middags ging hij rond in +1. Met -2 staat hij 36ste.

Bryson DeChambeau werd vooraf gezien als titelfavoriet, maar de winnaar van het US Open is niet fit. Hij liet zich vrijdag zelfs testen op corona. Die test was negatief, maar met -3 speelt hij een bijrol.

Titelhouder Tiger Woods (20ste) doet het met -5 iets beter.