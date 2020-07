18-jarige gedode fietser in Oss blijkt neergestoken

De 18-jarige fietser die gisterochtend dood werd gevonden in Oss, blijkt te zijn doodgestoken. De politie hield eerder al een 25-jarige verdachte uit Heesch aan. Het gaat om een man die na het incident verward gedrag vertoonde en die een bekende van de politie is. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en de verdachte elkaar niet kenden.

De 18-jarige jongen uit Nistelrode werd gisteren rond 08.00 uur naast zijn fiets gevonden. Hij was zwaargewond en de hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. In eerste instantie was onduidelijk wat er met het slachtoffer was gebeurd.

Verwarde man

Later die ochtend kreeg de politie een tip over een verwarde man die bij het station van Oss was gezien. Op het station trof de politie een man aan met een mes. De man werd daarop meegenomen naar het politiebureau en vervolgens bleek dat hij waarschijnlijk betrokken was bij het steekincident. Woensdag bepaalt de rechter-commissaris of hij langer vast blijft zitten.

De recherche onderzoekt nog wat aan het geweld voorafging. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.