Duitsland eenvoudig langs Oekraïne, Ramos mist twee penalty's voor Spanje

Vreugde bij de Duitsers in Leipzig - AFP

Duitsland heeft in de Nations League de leiding in groep 4 van divisie A overgenomen van Spanje. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won in Leipzig met 3-1 van Oekraïne, terwijl Spanje in en tegen Zwitserland met 1-1 gelijkspeelde. Dinsdag gaat Duitsland met een punt meer op bezoek in Spanje voor de laatste speelronde.

Het gelijkspel van Zwitserland is goed nieuws voor het Nederlands elftal. De tien hoogst genoteerde Europese landen op de FIFA-ranglijst worden groepshoofd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Nederland en Zwitserland waren nog in de race voor die belangrijke positie op de FIFA-ranglijst. Door het gelijkspel in Basel, is Oranje zeker van een plek in pot 1 als het zondag wint van Bosnië en Herzegovina.

Roman Jaremtsjoek schoot Oekraïne na ruim tien minuten verrassend op voorsprong. Leroy Sané maakte gelijk nadat Leon Goretzka de bal had veroverd en zijn ploeggenoot bij Bayern München had weggestuurd. Goretzka was ook de aangever voor het tweede Duitse doelpunt. Hij nam de bal prachtig aan in de lucht en gaf een panklare voorzet op het hoofd van Timo Werner. De aanvaller van Chelsea maakte in de tweede helft ook de 3-1. Oekraïne was nog dicht bij een tweede treffer, maar Oleksandr Zintsjenko en Marlos raakten de paal. PSV-verdediger Philipp Max speelde het volledige duel.

Ramos mist twee strafschoppen in recordwedstrijd Sergio Ramos miste twee strafschoppen voor Spanje in het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland. Remo Freuler had de Zwitsers in de eerste helft op voorsprong gezet. Ramos kreeg twee kansen om Spanje op gelijke hoogte te zetten, maar de normaal vanaf elf meter zo betrouwbare aanvoerder verprutste beide strafschoppen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Gerard er toch nog 1-1 van en voorkwam zo een pijnlijke nederlaag voor zijn aanvoerder. "De cijfers van Sergio spreken voor zich. Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen", zei bondscoach Luis Enrique na afloop. "Sergio neemt al onze strafschoppen." Europees record Ramos speelde zijn 177de interland. Daarmee mag hij zich Europees recordhouder noemen. Afgelopen woensdag evenaarde hij als invaller tegen Oranje al het record van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon. De aanvoerder van Spanje is op weg naar het wereldrecord van Ahmed Hassan, die 184 wedstrijden speelde voor Egypte.

Bij Zwitserland ontbrak verdediger Silvan Widmer wegens een coronabesmetting. Hij en de conditietrainer van de Zwitsers testten op zaterdag positief en zijn in quarantaine gegaan. Alle andere spelers en stafleden werden daarom nogmaals getest, wat alleen negatieve uitslagen opleverde. Daardoor kon het duel Spanje uiteindelijk doorgaan.

Stand Nations League divisie A, groep 4 - NOS