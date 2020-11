Frankrijk schakelt Portugal uit en bereikt finaleronde Nations League

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. De wereldkampioen was in Lissabon te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal: 0-1.

Beide teams hadden drie duels gewonnen en één keer gelijkgespeeld: vorige maand bleef het in Parijs 0-0. Dat was ook nu de stand na de eerste helft, waarin de grootste kansen voor Frankrijk waren; Anthony Martial liet er drie onbenut. Pal voor rust kopte Cristiano Ronaldo rakelings over.

Na rust kon N'Golo Kanté van dichtbij scoren na een halve redding van Rui Patricio op een schot van Adrien Rabiot. Portugal zette aan en kreeg kansen. Hugo Lloris ranselde een pegel van João Moutinho uit de kruising.

Mbappé

Bij Frankrijk ontbrak Kylian Mbappé. Hij zat wel bij de wedstrijdselectie, maar was niet fit genoeg om te spelen.