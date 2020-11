Darter duwt Van Gerwen en wordt uit toernooi gezet: 'Hij noemde me rat'

Darter Jonathan Worsley doet sinds zaterdag niet meer mee aan de PDC Winter Series in Coventry. Niet omdat hij zijn partij verloor, maar omdat hij de nummer één van de wereld, Michael van Gerwen, een duw heeft gegeven.

De Welshman is door de organisatie uit het toernooi gezet na het opvallende incident in de catacomben van de Ricoh Arena.

Na zijn eigen partij moest Worsley de score bijhouden bij een andere wedstrijd, maar omdat hij een drankje op zijn shirt had gemorst en zich noodgedwongen moest omkleden, deed hij dat in een rugbyshirt, iets dat niet mag van de organisatie. Een reprimande volgde en Worsley bood zijn excuses aan.

Niet blij met Van Gerwen

Van Gerwen was ook aangewezen om te gaan schrijven bij een wedstrijd, maar had een vervanger geregeld. Volgens Worsley had die vervanger ook niet de juiste kleding aan, waarna hij de toernooidirecteur daarop aansprak.

Van Gerwen was daar niet van gediend en ging verhaal halen bij Worsley. "Hij maakte mij uit voor rat en bleef mij intimideren", liet Worsley weten. "Hij bleef maar doorgaan, dus heb ik hem een duw gegeven."

Daarop diende Van Gerwen een klacht in bij dartsbond PDC, die even later besloot om Worsley uit het toernooi te zetten.

"Ik geef toe dat ik hem een rat heb genoemd. We zijn collega's, hij had naar mij toe kunnen komen om met mij te praten als hij een probleem zou hebben", reageerde Van Gerwen. "Iedereen weet dat als zoiets gebeurt, er maar een uitkomst is."