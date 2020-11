Surinaamse regering vraagt opnieuw uitstel van betaling aan schuldeisers

De Surinaamse regering heeft haar schuldeisers opnieuw om uitstel van betaling gevraagd. Het is de tweede keer dat de regering van Chan Santokhi om uitstel vraagt, de afgelopen periode bleek te kort om de staatskas op orde te krijgen.

De leningen die afgelost moeten worden vallen onder meer de zogeheten Oppenheimer-obligatieleningen. Door financieel wanbeleid van ex-president Bouterse heeft het land een staatsschuld van ruim 2,5 miljard euro opgebouwd. Dat komt overeen met ruim 80 procent van het bruto binnenlands product. De rente op de obligatieleningen, zo'n 22 miljoen euro, kan Suriname niet betalen.

Zware voorwaarden aan de leningen

Dat de regering nu opnieuw vraagt om het opschorten van de betaling, komt niet als een verrassing, zegt NOS-correspondent Nina Jurna. "De leningen zijn onder zulke zware voorwaarden afgesproken, dat de schuld elke keer dat er te laat wordt betaald, groeit. Aan die voorwaarden kan Santokhi moeilijk voldoen, en daarover wil hij nu in onderhandeling. Daarbij loopt Suriname de kans verder in rating te dalen als er niet afgelost wordt. De regering hoopt nu op een zogeheten 'stand still', zodat de aflossing langere tijd wordt stilgelegd en er intensief onderhandeld kan worden met de schuldeisers."

Als de crediteuren het verzoek goedkeuren, komt er uitstel voor de betaling van rente- en aflossingsbedragen die in 2020 en 2021 betaald zouden moeten worden. In een verklaring van het ministerie van Financiën en Planning schrijft de regering te verwachten dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met uitstel van de betaling.

"Als dat lukt, zal het voor meer financiële ademruimte zorgen en haalt het de druk van de regering", zegt Jurna. En dat is hard nodig, want de financiële situatie in Suriname wordt steeds penibeler. het land kampt met inflatie, de overheidssubsidie op benzine is recent gekort en levensmiddelen worden steeds duurder.

Dieptepunt nog niet bereikt

Ondertussen probeert de regering van Santokhi hulp te krijgen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het Franse financieel adviesbureau Lazard is in de arm genomen om over de schulden te onderhandelen en assistentie te verlenen bij de aanvraag voor het IMF-hulpprogramma.

Maar dit heeft tijd nodig en voorlopig lijkt het einde van de financiële problemen in Suriname nog niet in zicht, zegt Jurna. "Het dieptepunt lijkt nog niet bereikt, want het is niet uitgesloten dat er nog een bezuinigingsronde komt. En er is nog niets duidelijk over de voorwaarden die het IMF stelt aan eventuele hulp aan Suriname."

Olie als perspectief

Bij zijn aantreden als president van Suriname waarschuwde Santokhi al dat het land het eerst zwaarder zal krijgen voordat het beter zal gaan. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks leven van veel Surinamers en sommigen hebben spijt dat ze op de nieuwe president hebben gestemd. Toch lijken vooruitzichten op de lange termijn hoopvol, wanneer de eerder gevonden oliebronnen daadwerkelijk geëxploiteerd kunnen gaan worden.

"De verwachting is dat dit pas over vijf jaar iets gaat opleveren, maar de hoop is dat de olie al eerder een aanzuigende werking zal hebben op internationale investeerders", zegt Jurna. "De vraag blijft of Santokhi het vertrouwen van de Surinaamse bevolking weet vast te houden, terwijl er zware offers moeten worden gebracht."