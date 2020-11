Basketbalsters met pijn en moeite langs Hongarije en opnieuw koploper

Na een pijnlijke nederlaag tegen Slowakije hebben de Nederlandse basketbalsters zich in de EK-kwalificatiewedstrijd herpakt tegen Hongarije. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam won Oranje met 68-63.

De ploeg van bondscoach Hakim Salem begon ijzersterk en leidde al snel met 17-4. In het tweede kwart liep de voorsprong zelfs even op tot twintig punten, die bij rust was teruggelopen tot twaalf.

Weer mis in derde kwart

In het derde kwart had Nederland, net als in het duel met Slowakije, het erg lastig met de tegenstander. Donderdag werd er tegen de Slowaaksen een voorsprong van dertien punten weggegeven en ook nu leek het helemaal mis te gaan.

Hongarije kwam tot op zes punten van Oranje en zorgde daarmee voor een spannend slotkwart. Daarin kroop Hongarije steeds iets dichterbij en kwam het met nog vijf minuten te spelen zelfs voor het eerst op voorsprong.