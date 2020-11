Breekt virtual reality dan nu écht door?

Er zijn veel manieren om een VR-bril in te zetten - Nieuwsuur

Techgigant Facebook zet vol in op VR, virtual reality. Niet alleen voor gamers of heel specifieke toepassingen, maar ook voor vergaderen met collega's of een concert beleven aan de andere kant van de wereld. Facebook ziet VR als hét nieuwe sociale platform. Vorige maand introduceerde het bedrijf een nieuwe stand-alone VR-headset, de Oculus Quest 2, die volgens kenners in veel opzichten beter is dan de concurrentie en ook nog eens veel goedkoper. Maar er is ook kritiek: via de bril verzamelt het bedrijf veel data over de gebruiker. Interessant voor een groot publiek "Ik denk dat de nieuwe bril een gamechanger is", zegt Schelte Meinsma, oprichter van VR-applicatieontwikkelaar Vrroom. Zijn bedrijf bouwde veel applicaties voor overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld een MRI Experience voor kinderen, die zo worden voorbereid op een echte MRI-scan. Meinsma noemt de lage prijs en de kwaliteit van de bril van Facebook als grote pluspunten, op die manier wordt VR voor een groot publiek interessant. "Wat Elon Musk is voor de elektrische auto's, is Mark Zuckerberg voor ons."

Met een VR-bril sluit je je helemaal af van de echte wereld, maar de VR-wereld wordt juist steeds socialer. Facebook ziet VR vooral als een sociaal platform, bijvoorbeeld om mee te vergaderen met collega's die allemaal thuis werken. Meinsma doet dat al binnen zijn bedrijf. "Het mooie is dat het 'echt' voelt. De energie is beter dan bij een videocall", zegt hij. Vrroom werkt nu aan meerdere 'sociale' VR-applicaties. Zo wil het bedrijf volgend jaar tien virtuele concerten met bekende dj's organiseren in samenwerking met ID&T en Art of Dance. Er moeten zo'n honderdduizend mensen op afkomen, waarvan vijfduizend met een VR-bril. Kan je door corona je favoriete voetbalwedstrijd niet op de tribune bijwonen, of was je te laat bij het bestellen van een ticket voor dat ene festival? De VR-bril biedt een uitkomst:

Wat is er mogelijk in VR? Ook youtuber Casandra Vuong verwacht de komende jaren steeds meer VR-evenementen te kunnen bezoeken. "Ik ben vrij klein dus bij een echt concert zie ik niks als ik achterin sta. Bij virtuele concerten kan je overal lopen waar je wilt en contact hebben met de artiest zelf. Echt heel tof." Vuong houdt zich al vier jaar intensief met VR bezig en ziet ook dat er een nieuwe periode aanbreekt nu Facebook zo zwaar inzet op de technologie. "Daar zitten wel twee kanten aan. Dat Facebook er veel geld in stopt is goed voor de VR-industrie. Maar het bedrijf wil ook veel data verzamelen en gebruiken. Daar zijn veel VR-fans kritisch over."

Want de Quest 2 werkt alleen met een Facebook- of Oculus-account (Oculus werd in 2014 gekocht door Facebook). De bril genereert een enorme hoeveelheid data over het gebruik: je bewegingen, welke applicaties je gebruikt, je fysieke kenmerken en beelden via de camera's op de bril. Meinsma: "Facebook kan via de bril weten welke emoties de gebruiker ervaart. Dat soort data zorgt voor een mooiere ervaring en diensten. De discussie die we moeten voeren is of we dat willen, of dat het onze privacy te veel raakt en we dit dus niet willen."