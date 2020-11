Derby County zet Cocu op straat na reeks slechte resultaten

Trainer Phillip Cocu is ontslagen bij Derby County. De Engelse club, op het tweede niveau in Engeland, houdt de trainer verantwoordelijk voor de slechte resultaten. De club staat op de 24ste en laatste plaats in de Championship.

Derby wist dit seizoen alleen de uitwedstrijd tegen Norwich City te winnen. Cocu had met zijn ploeg al zeven keer verloren en pas zes punten gepakt. Vorig weekend verloor Derby County van Barnsley (0-2), maar bij dat duel ontbrak Cocu op de bank omdat hij in quarantaine zat.

Ook de assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers zijn de deur gewezen. Het Nederlandse drietal was bezig aan zijn tweede seizoen in Engeland: vorig seizoen eindigde Derby County als tiende.

PSV, Fenerbahçe en Derby

Voor Cocu was Derby County na zijn periode bij PSV, waarmee hij drie keer landskampioen werd, zijn tweede buitenlandse club. In 2018 was hij kortstondig trainer bij de Turkse topclub Fenerbahçe.

Cocu had in Engeland de beschikking over onder anderen de 35-jarige vedette Wayne Rooney, de aanvoerder van de ploeg. Bij Derby County, dat op het punt staat te worden overgenomen door rijke Arabieren, spelen ook de Nederlandse keeper Kelle Roos en verdediger Mike te Wierik.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Rooney, die tevens assistent-trainer is, Cocu zal opvolgen.

In februari zochten we Cocu op in Engeland. De trainer sprak toen nog hoopvol over een avontuur in de Premier League. Bekijk de video hieronder.