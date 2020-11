Zwarte Pieten bellen aan bij woning Akwasi, politici verontwaardigd

Akwasi - ANP

Op Twitter is een video gepubliceerd door een pro-zwartepietengroep waarin twee mannen verkleed als Zwarte Piet naar eigen zeggen bij het huis van Akwasi aanbellen. Waarom de mannen van de Zwarte Pieten Actiegroep precies aanbellen, is niet duidelijk. Er wordt niet opengedaan, waarop degene die filmt zegt: "Laat de zak van Zwarte Piet maar staan." Vanuit de politiek wordt verontwaardigd gereageerd. "We staan hier bij het huis van Akwasi en we gaan eens kijken of hij thuis is", zegt een van de pieten voordat hij aanbelt. Of het daadwerkelijk om het huis van de rapper en fel tegenstander van Zwarte Piet gaat, is niet bevestigd. Buiten beeld roept een onbekende man de Zwarte Pieten op ermee op te houden. "Wegwezen jongens, kinderlijk dit", zegt hij. "Doe eens even normaal, hier woont gewoon iemand." Jetten: 'Pure intimidatie' De video leidt tot verontwaardiging op Twitter, ook vanuit de politiek. Onder meer D66-fractievoorziter Jetten noemt het "pure intimidatie". Ook Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) vinden dat een grens wordt overschreden. "Stop hiermee, dit kan echt niet", twittert Klaver.

Jetten had in oktober zelf ook te maken met onaangekondigd bezoek aan zijn privéadres. Vijf leden van boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force belden bij hem aan toen hij thuis in quarantaine zat nadat hij positief getest was op corona. Ze kwamen een voedselpakket brengen, waarmee de D66'er zijn quarantainetijd kon doorkomen. Jetten vond het bezoek ongepast, maar ervoer het niet als bedreigend. "Verre van dat. Deze boeren hadden geen kwaad in de zin", schreef hij toen op Facebook. "Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind hoe aardig het gebaar ook bedoeld is dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken."