Voetballers IJsland moeten na Nations League op zoek naar nieuwe bondscoach

De voetbalbond van IJsland moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Erik Hamrén heeft laten weten dat hij na de komende twee Nations League-duels vertrekt.

De 63-jarige Zweed Hamrén, die sinds 2018 als hoofdtrainer in dienst is bij de nationale ploeg, slaagde er donderdag niet in om zich met IJsland te kwalificeren voor het EK van volgend jaar. In Boedapest werd het beslissende play-offduel met 2-1 verloren van Hongarije.

Ook in de Nations League, waarin België, Denemarken en Engeland de tegenstanders zijn, wil het niet vlotten voor de IJslanders. In groep 2 van Divisie A zijn de IJslanders al puntloos gedegradeerd.

Zondag wacht IJsland de uitwedstrijd tegen Denemarken, woensdag is Engeland op Wembley de tegenstander.