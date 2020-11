Tienduizenden op de been in Washington om steun te betuigen aan Trump

Mensen zijn naar Washington gekomen om elkaar te troosten en te steunen, maar ook om een bevestiging te krijgen van het eigen gelijk, zei correspondent Marieke de Vries. "Het gelijk dat hen verteld wordt via rechtse media, dat deze verkiezingen gestolen zouden zijn, dat er stembusfraude is gepleegd."

In Washington hebben tienduizenden mensen vóór president Trump gedemonstreerd en tegen het uitroepen van Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Ook in andere Amerikaanse steden werd gedemonstreerd door burgers die geloven dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd, onder meer in Lansing (Michigan) en in Salem (Oregon). Bewijs voor fraude is er niet .

Anderhalf uur voor het begin van de mars, reed Trump met een escorte van beveiligers langs honderden enthousiaste aanhangers die zich al in het stadscentrum verzameld hadden. Het overgrote deel droeg geen mondkapje. Trump was onderweg naar een golfclub.

De politie had vooraf gezegd dat ze zou ingrijpen als de betoging uit de hand zou lopen. of als er botsingen zouden zijn met tegendemonstranten. Voor zover bekend, hebben zich geen incidenten voorgedaan.

President Trump legt zich niet bij zijn nederlaag neer, maar hintte gisteren toch op een machtsoverdracht. In een toespraak over coronamaatregelen zei hij dat zijn regering niet tot een lockdown zal overgaan, maar dat een volgende regering dat misschien wel zal doen. "De tijd zal ons leren welke regering daar verantwoordelijk voor zal zijn."

De Vries denkt dat het een verspreking was, maar wel een veelbetekenende. "Het liet zien dat hij er in zijn hoofd misschien toch al rekening mee houdt dat in januari Biden wordt geïnaugureerd. Maar het is voor hem nog absoluut te vroeg om dat toe te geven. Dat was het zeker gisteren, een dag voor deze enorme steun-rally."

Rechtszaken

Trump heeft in verschillende staten rechtszaken aangespannen om aan te tonen dat er fraude was gepleegd. In achttien zaken heeft de rechter de klacht al naast zich neergelegd, omdat het bewijs te mager is.

Correspondent Lucas Waagmeester zei in Nieuwsuur dat het Trump ook om de publiciteit te doen is: "Hij probeert het beeld neer te zetten van de man die zich niet laat bestelen, die blijft zeggen dat de Democraten hem de tweede termijn hebben ontnomen."

"Dat houdt juridisch geen stand, maar het is wel een verhaal dat van grote waarde kan zijn voor de toekomst", zei Waagmeester. "Met deze massa die hij hier achter zich heeft, kan hij een vuist maken in het politieke debat.

Er wordt wel gezegd dat Trump van plan is een eigen mediakanaal te openen. Ook wordt gespeculeerd dat hij in 2024 opnieuw mee wil doen aan de presidentsverkiezingen.