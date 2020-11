Tienduizenden betuigen steun aan Trump in Washington

In Washington demonstreren tienduizenden mensen vóór president Trump en tegen het uitroepen van Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Ook in andere Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd door burgers die geloven dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd, onder meer in Lansing in de staat Michigan. Bewijs voor fraude is er niet.

Mensen zijn naar Washington gekomen om elkaar te troosten en te steunen, maar ook om een bevestiging te krijgen van het eigen gelijk, zegt correspondent Marieke de Vries. "Het gelijk dat hen verteld wordt via rechtse media, dat deze verkiezingen gestolen zouden zijn, dat er stembusfraude is gepleegd."

Deze mensen komen uit het hele land, zegt De Vries. "Het zijn mensen uit de rechterflank, variërend van de Proud Boys en milities die Trump trouw gezworen hebben tot gewone hardwerkende Amerikanen die achter hun president blijven staan."

Correspondent Lucas Waagmeester sprak met deelnemers aan de mars: