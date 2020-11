March for Trump in Washington, president groet aanhangers vanuit auto

In Washington DC hebben zich naar schatting enkele tienduizenden mensen verzameld om hun steun te betuigen aan president Trump en de verkiezingsuitslag af te wijzen. Ook in andere Amerikaanse steden staan betogingen gepland van burgers die geloven dat er bij de verkiezingen van 3 november is gefraudeerd, zodat de Democraat Joe Biden kon winnen. Bewijs voor fraude is er niet.

Mensen zijn naar Washington gekomen om elkaar te troosten en te steunen, maar ook om een bevestiging te krijgen van het eigen gelijk, zegt correspondent Marieke de Vries. "Het gelijk dat hen verteld wordt via rechtse media, dat deze verkiezingen gestolen zouden zijn, dat er stembusfraude is gepleegd."

Deze mensen komen uit het hele land, zegt De Vries. "Het zijn mensen uit de rechterflank, variërend van de Proud Boys en milities die Trump trouw gezworen hebben tot gewone hardwerkende Amerikanen die achter hun president blijven staan."

Er zijn tegendemonstraties aangekondigd. De politie zegt de situatie strak te monitoren en in te grijpen als de betoging uit de hand loopt.

Begroeting Trump

De demonstratie in Washington begon om 12.00 uur plaatselijke tijd op Freedom Plaza. Dat was om 18.00 uur in Nederland. Anderhalf uur eerder reed Trump met een escorte van beveiligers langs honderden enthousiaste aanhangers die zich al in het stadscentrum verzameld hadden. Het overgrote deel droeg geen mondkapje. Trump was onderweg naar een golfclub.

De aanhang van Trump begroette de president met luid gejuich: