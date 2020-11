De uitzending van 14 oktober

Aanhanger van Trump in Pennsylvania - Reuters

Pro-Trump-protestmarsen In de Verenigde Staten zijn vandaag verschillende pro-Trump-marsen georganiseerd. We spreken met correspondent Lucas Waagmeester die in Washington DC ter plaatse is. Ook hebben we het over de Republikeinse partij: wat moet of kan Trump nog? Is het afgelopen of is er nog een juridisch geitenpaadje voor hem? En zal hij een rol blijven spelen in de partij?

Flinke toename herinfecties corona verwacht Herinfecties met het coronavirus zijn niet langer uitzonderlijk. Amsterdamse onderzoekers verwachten dat het aantal de komende maanden flink kan oplopen, omdat eerder besmette mensen waarschijnlijk gemiddeld maar een jaar beschermd zijn. In Nederland zijn er vermoedelijk al zo'n vijftig mensen herbesmet met corona. Een van hen is Sanne de Jong (22), die bij Nieuwsuur haar verhaal doet. Ze kreeg in het voorjaar corona met relatief milde symptomen. Maar in de zomer kreeg ze weer klachten en werd ze tot haar grote verbazing opnieuw positief getest. En deze keer had ze het een stuk steviger te pakken.