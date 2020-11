Teleurgestelde Verstappen: 'We hadden hier op pole moeten staan'

"Dit is verschrikkelijk voor ons. Ik had geen grip met deze band. Dat bleek al in het eerste deel van de kwalificatie", keek hij terug op de mislukte middag in Turkije. Verstappen was de kwalificatie op intermediates gestart en dat kostte hem al bijna de kop. "Daarom was ik direct na afloop ook zo boos. Dit is echt kloten."

"Als je de hele tijd eerste bent en je komt er uiteindelijk uit als nummer twee, is dat teleurstellend", gaf Verstappen voor de camera van Ziggo toe. "We hadden hier op polepositie moeten staan."

In alle trainingen de snelste, lange tijd de beste in de kwalificatie. Polepositie kon Max Verstappen op het natte circuit van Istanbul Park eigenlijk niet meer ontgaan. Uiteindelijk werd het P2 voor de Nederlander. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld", zei een gefrustreerde Verstappen nadat hij verrassend was afgetroefd door de Canadees Lance Stroll.

Lance Stroll kon zijn geluk niet op. "Dit is zo'n speciale dag voor me. Het is een groot moment in mijn Formule 1-carrière. Ik wachtte op de laatste ronde en toen ging alles goed. En het was niet eenvoudig onder deze omstandigheden."

Stroll zorgde ervoor dat er zondag voor het eerst sinds de GP van Oostenrijk in 2014 geen bolide van de renstallen Mercedes, Ferrari of Red Bull van polepositie start. "Ik kon het amper geloven toen ik de mededeling kreeg dat het P1 was geworden", stamelde Stroll na afloop. "Echt heel mooi dit."

Mercedes achterop

De kwalificatie was voor Mercedes een ramp. Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zesde plaats. Teamgenoot Valtteri Bottas finishte pas als negende. Hamilton was opvallend nuchter over het resultaat. "Ik ben niet teleurgesteld. Ik deed wat ik kon onder deze omstandigheden. Het is tricky voor iedereen", aldus de Brit, die zondag zijn zevende wereldtitel kan veiligstellen.